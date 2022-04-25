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أفغانستان..مولوي أمير خان متقي يلتقي وزير الخارجية القطري لمناقشة تسيير مطار كابول

أفغانستان..مولوي أمير خان متقي يلتقي وزير الخارجية القطري لمناقشة تسيير مطار كابول
الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر دبلوماسية في العاصمة القطرية الدوحة، أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، استقبل مسؤولاً رفيعاً من الحكومة الأفغانية المؤقتة.

العالم-أفغانستان

وذكرت المصادر أن وفداً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة في حكومة "طالبان"، التقى مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وكشف الدكتور محمد نعيم، عضو المكتب السياسي لطالبان والمتحدث باسم المكتب، أنه بالإضافة إلى بعض الموضوعات السياسية والاقتصادية التي نوقشت في الاجتماع، شكلت النقاط الخاصة بعقد تسيير المطارات الأفغانية حيزاً هاماً من النقاشات.

وبحسب مصادر عدة، فإن الطرفين لم يتوصلا بعد لعقد اتفاق نهائي في انتظار استكمال النقاشات حول عدد من التفاصيل.

وحدد الجانبان في هذا الاجتماع، النقاط التي تحتاج إلى مزيد من المناقشة والشرح. وبحسب الخطة، ستعمل الفرق الفنية الأفغانية والقطرية والتركية سوياً للتوصل إلى اتفاق بشأن تفعيل المطارات.

وسبق أن توصلت قطر لاتفاق مع حكومة “طالبان” يقضي باستئناف رحلات الطيران من مطار كابول، بعد توقف تلك العمليات لبضعة أشهر.

وأعلنت الدوحة في وقت سابق، “اختتام اجتماع ثلاثيّ لوفود من قطر وتركيا وحكومة تصريف الأعمال الأفغانية”، حول إدارة وتشغيل مطار كابول الدولي.

وذكر بيان الخارجية القطرية أنه تم “الاتفاق على مجموعة من المسائل الرئيسية حول كيفية إدارة وتشغيل المطار” دون مزيد من التفاصيل.

وكانت الدوحة أعلنت أن وفداً ثنائياً من قطر وتركيا عقد مفاوضات مكثفة على مدى يومين مع حكومة تصريف الأعمال الأفغانية في كابول، بشأن إدارة وتشغيل مطار كابول الدولي.

وذكر بيان للخارجية القطرية أن الأطراف الثلاثة عبرت عن ارتياحها لمسار المحادثات، كما توافقت على استكمال المناقشات في جولة جديدة في الدوحة.

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