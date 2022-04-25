نيكاراغوا تنسحب من منظمة الدول الأمريكية

العالم-الاميركيتان

وكانت حكومة الرئيس دانيال أورتيغا أعلنت في نوفمبر 2021 انسحاب البلاد من منظمة الدول الأمريكية، في قرار لا يمكن وفقا لبروتوكول المنظمة أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد عامين على صدوره، وذلك لإعطاء البلاد الوقت الكافي للتحضير لانسحابها.

لكن وزير الخارجية دينيس مونكادا قال يوم أمس الأحد إن ماناغوا قرّرت تسريع عملية خروجها من المنظمة، وسحبت ممثليها من هذه الهيئة التي تتخذ في واشنطن مقرا لها.

وأوضح الوزير في رسالة أنه "اعتبارا من تاريخه"، لم تعد لنيكاراغوا أي علاقة "بكلّ الآليات المخادعة لهذا الوحش"، مضيفا: "لن نكون حاضرين في أي من الهيئات التابعة لأداة الشرّ الشيطانية هذه المسمّاة منظمة الدول الأمريكية".

وشدد على أن "هذه الهيئة السيّئة السمعة لن يكون لها بالتالي مكاتب في بلادنا، وقد تم إغلاق مقرّها" في ماناغوا.

وندّدت المنظمة بقرار ماناغوا، مشددة على أن انسحاب نيكاراغوا لا يدخل حيّز التنفيذ قبل نهاية 2023 ومطالبة حكومة أورتيغا بـ"الوفاء بكلّ التزاماتها"، مؤكدة أن السلطات النيكاراغوية استولت على مقرّها في ماناغوا.

وكان المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية صادق قبل أيام على قرار تعليق عضوية روسيا بلدا مراقبا لدى المنظمة، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.