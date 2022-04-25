شاهد..كنوز دفينة تجدها الهند في روث الماشية

العالم - خاص بالعالم

يعتمد المشروع على روث الأبقار التي تمثل أصلاً مصدراً مهماً لإيرادات المزارعين الهنود الفقراء.

وقال سوريش سيسوديا وهو مزارع: "لدينا نوعية جيدة من الروث، ونحافظ عليه نظيفاً لنضمن أنّه سيُباع بأفضل الأسعار".

وتحصل قرى واقعة في ضواحي مدينة إندور وسط الهند على مداخيل مالية لقاء تسليمها كميات كبيرة من روث البقر إلى مشروع تجريبي يهدف إلى المساهمة في تلبية احتياجات المدينة من الطاقة.

يتم تجميع روث الماشية ليُخلط مع النفايات المنزلية لإنتاج غاز الميثان القابل للاشتعال ومواد عضوية تُستخدم كسماد.

ويستخدم مصنع المدينة يومياً خمسمائة طن من النفايات من ضمنها ما لا يقل عن خمسة وعشرين طناً من روث الأبقار، وتكفي هذه الكميات لتشغيل نظام النقل العام في المدينة مع بقاء كمية كبيرة منها.

نيتش كومار تريباثي وهو رئيس المصنع: "إنّ نصف الكمية ستشغل حافلات اندور وسيُباع النصف الآخر لزبائن من الصناعيين".

وتضع الحكومة الهندية آمالاً كبيرة على هذه المبادرة، إذ تعهّد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإنشاء مصانع متخصصة بتحويل النفايات إلى غاز في خمسة وسعبين موقعاً آخر منذ بدء تشغيل مصنع إندور.

ويشكّل اللجوء إلى مصادر الطاقة البديلة أولوية ملحة في الهند التي تستخدم الفحم لسد حوالى ثلاثة أرباع احتياجات الطاقة.

مصدر للطاقة النظيفة وخطة ثراء سريع؛ يدفع المزارعين الهنود للتوجه بسرعة نحو هذه التجارة الرابحة.