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الحلبوسي يعلن اعداد مشروع لتجريم التطبيع مع "إسرائيل"

الحلبوسي يعلن اعداد مشروع لتجريم التطبيع مع
الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إن البرلمان يعد مشروعا لتجريم التعاون وتطبيع العلاقات مع "إسرائيل".

العالم - العراق

وجاءت تصريحات الحلبوسي خلال لقائه مع علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أثناء زيارته للعاصمة الإيرانية، طهران، اليوم الأربعاء.

وأكدت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، اوضح الحلبوسي أن البرلمان العراقي يعد مشروع قانون يقضي بتجريم تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، وذلك للحيلولة دون أي تحرك محتمل في هذا المسار.

وفي السياق نفسه، أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، السبت الماضي، عزم كتلته وحلفائها على طرح مقترح مشروع يقضي بتجريم التطبيع مع "إسرائيل"، بهدف التصويت عليه في البرلمان العراقي.

ونشر الصدر تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن أحد الأسباب الرئيسة التي دعته بزج "التيار الصدري" في العملية الانتخابية مرة أخرى، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية في الهيمنة على العراق.

وأوضح زعيم التيار الصدري أنه "سيطرح قريبا، مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني مطلقا"، ثم يتم طرحه تحت قبة البرلمان للتصويت عليه، دون أن يحدد موعدا لذلك، مشيرا إلى أن "هناك مقترحات لمشاريع خدمية سنطرحها تباعا".

يذكر أنه بحسب المادة 201 من قانون العقوبات العراقي يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

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