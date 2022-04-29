قادة عسكريين بريطانيين وصهاينة في جزيرة عبدالكوري

العالم-اليمن

وحسبما نقلت وكالة الصحافة اليمنية عن مصادر مطلعة، أن القادة العسكريين البريطانيين والصهاينة، وصلوا إلى الجزيرة بهدف وضع اللمسات الأخيرة للقاعدة العسكرية الإماراتية الصهيونية في جزيرة عبدالكوري.

وكانت الإمارات قد نفذت إنشاءات عسكرية بطول ٩٠ ميلا في جزيرة عبدالكوري غرب جزيرة سقطرى من بينها مدرج ترابي ومرافئ بحرية وشق طرقات وتسوير منطقة خاصة كمركز مراقبة للبحرية الصهيونية باتجاه خليج عدن ومضيق باب المندب القريب من القرن الأفريقي خلال الستة الأشهر الماضية، بعد تهجير سكان الجزيرة إلى منطقة قصيعر في محافظة حضرموت.

كما فرضت الامارات سيطرتها على ٦ قطاعات نفطية في جزيرة عبدالكوري اليمنية.