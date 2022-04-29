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العراق.. توافد جماهير الديوانية لاحياء يوم القدس العالمي

العراق.. توافد جماهير الديوانية لاحياء يوم القدس العالمي
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

بدأ توافد الحضور الجماهيري في محافظة الديوانية في العراق، اليوم الجمعة، لاحياء يوم القدس العالمي بحضور كثيف من قبل عصائب اهل الحق والجماهير الموالية.

العالم - العراق

وادناه صور الحضور الجماهيري:

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