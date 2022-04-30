تنمية العلاقات العسكرية بين الجيش الصيني والقوات الايرانية المسلحة

العالم - ايران

وذكرت صحيفة تصدر في هونغ كونغ، انه خلال الايام الماضية، وعلى خلفية زيارة وزير الدفاع الصيني الى طهران، اتفقت بكين وطهران على تنمية التعاون الدفاعي بما في ذلك اجراء المزيد من المناورات المشتركة.

واشارت تشاينا مورنينغ بوست، الى اللقاء بين وزير الدفاع الصيني وي فينغ واللواء محمد باقري رئيس هيئة الاركان الايرانية للقوات المسلحة، وكتبت: إثر هذا اللقاء، قال وزير الدفاع الصيني وي فينغ في بيان اصدرته وزارة الدفاع: ان هذه الزيارة تجسد أهمية العلاقات الصينية الايرانية والدعم المتبادل والحازم والتطور المشترك. ان جيش الصين يرغب بالحفاظ على التواصل الاستراتيجي مع الجانب الايراني، والاستفادة المناسبة من آلية التعاون ورفع مستوى التعاون العملي، من اجل الوصول بالعلاقات العسكرية الى مستوى اعلى.

وقال استاذ العلاقات الدولية في جامعة رنمين في بكين، شي يين هونغ: ان الصين وايران لديهما مواقف مماثلة في دعم روسيا في قضية اوكرانيا، وقد نفذتا منذ 2019 حتى الآن ثلاثة مناورات بحرية مع روسيا.

واضافت مورنينغ بوست ان ايران تسعى كذلك لشراء الاسلحة الروسية بما فيها مقاتلات "سوخو" ومنظومة صواريخ "اس400" للدفاع الجوي.

وقال اللواء محمد باقري للمراسلين على هامش لقائه مع وزير الدفاع الصيني: كانت العلاقات متنامية خلال السنوات الاخيرة بين القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية الصين الشعبية، وقد نفذنا حتى الآن مناورات مشتركة في بحر عمان.

واضاف: تم الاتفاق خلال اللقاء مع وزير الدفاع الصيني، على تنمية التعاون الثنائي وتطويره في مجال اجراء المناورات وتبادل التجارب والمواضيع التدريبية وسائر المجالات المشتركة بين القوات المسلحة للبلدين، لنتمكن من ضمان امن افضل للمناطق الخاضعة لسيادة كل من البلدين.