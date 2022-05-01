وزير الخارجية الايراني يتلقى دعوة لزيارة اوسلو

العالم - ایران

ونقل دعوة وزير الخارجية النرويجي مساعده هنريك تونة خلال لقائه في طهران مع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان.

ووصف وزير الخارجية الايراني خلال اللقاء، العلاقات السياسية بين ايران والنرويج بانها تشكل ركيزة مهمة للعلاقات الثنائية، مؤكدا على تطوير العلاقات السياسية والتجارية والبرلمانية بين البلدين.

واعتبر امير عبداللهيان مشاركة الايرانيين المقيمين في النرويج في مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والعلمية فيها رصيدا قيما لترسيخ العلاقات بين الشعبين وتطوير العلاقات بين البلدين.

واستعرض وزير الخارجية الايراني مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه تطورات اوكرانيا والمنطقة ومن ضمن ذلك الامن والاستقرار في الخليج الفارسي وافغانستان واليمن واوكرانيا.

واعتبر الجانبان المشاورات السياسية بين البلدين على مستوى مساعدي الخارجية فرصة مناسبة للارتقاء بالتفهم المتبادل والتعامل بين البلدين.

من جانبه اعتبر مساعد وزير خارجية النرويج تنمية الاتصالات الدبلوماسية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية احدى الاولويات المهمة للسياسة الخارجية للنرويج في المنطقة.

وجدد هنريك تونة دعوة وزير خارجية بلاده لنظيره الايراني للقيام بزيارة الى النرويج لاجراء محادثات ثنائية والمشاركة في منتدى حوارات اوسلو.

بدوره وجّه وزير الخارجية الايراني الدعوة لنظيره النرويجي لزيارة طهران.

وشرح مساعد الخارجية النرويجي مواقف بلاده ازاء تطوير العلاقات بين طهران واوسلو وتطورات اوكرانيا وافغانستان.