روسيا تعلن تدميرها لــأسلحة أمريكية وأوروبية مقدمة إلى أوكرانيا

العالم - روسيا

وأضاف في مؤتمر صحفي، الأحد، أن العمليات العسكرية الروسية متواصلة في أوكرانيا.

وأكد أن قوات بلاده قصفت بصواريخ "أونيكس" عالية الدقة، مطاراً عسكرياً بالقرب من مطار أوديسا، يضم مستودعاً لتخزين الأسلحة الأمريكية والأوروبية المقدمة إلى أوكرانيا.

وأوضح أن القصف الروسي أدى أيضاً إلى إلحاق الضرر بمدرج المطار العسكري.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا العمليات الخاصة في أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا في سيادتها".