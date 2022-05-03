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العراق: غرق 6 أطفال في نهر الفرات بالفلوجة

العراق: غرق 6 أطفال في نهر الفرات بالفلوجة
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

لقي 6 أطفال عراقيين، أمس الإثنين، مصرعهم غرقا في نهر الفرات، في مدينة الفلوجة، شمال غرب العاصمة بغداد.

العالم-العراق

وقال مصدر أمني عراقي ان "طفلة من منطقة النعيمية بمدينة الفلوجة، غرقت في نهر الفرات ليقفز بعد ذلك بعض الأطفال في محاولة لإنقاذها".

وأشار المصدر إلى أن "الطفلة فارقت الحياة مع اثنين من إخوتها، وثلاثة أطفال آخرين حاولوا إنقاذها"، مضيفا: "تم انتشال جميع جثث الأطفال بعد بحث مطول وجرى نقلهم إلى المستشفى".

وقال قائم مقام الفلوجة، مؤيد الدليمي، إن الأطفال من عائلة واحدة، وفي أعمار مختلفة، لا يتجاوز أكبرهم الرابعة عشر من عمره.

وبشكل دوري تحذر شرطة محافظة الأنبار من اللعب قرب نهر الفرات، خاصة للأطفال، أو السباحة فيه.

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