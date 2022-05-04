الإحتلال "الإسرائيلي" يمنع أذان العشاء في المسجد الأقصى

العالم - فلسطين

وقال بيان دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن “السلطات الإسرائيلية قطعت أسلاك السماعات الخارجية التابعة للمسجد الاقصى، قبل موعد آذان العشاء”.

وأضاف البيان أن “قطع أسلاك السماعات الخارجية، جاء بسبب إلقاء كلمات لمسؤولين إسرائيليين، في منطقة (حائط البراق) الملاصقة للمسجد الأقصى”.

وتتزامن كلمات المسؤولين صهاينة، من بينهم رئيس كيان الاحتلال إسحق هرتسوغ، مع ما يسمى بـ “يوم الذكرى” في "إسرائيل"، الذي يتذكر فيه اليهود قتلاهم في المعارك.

واقتصر رفع الأذان، في السماعات الداخلية، بحسب بيان دائرة الأوقاف الإسلامية.

وحائط البراق، سيطرت عليه تل أبيب منذ حرب يونيو 1967، ويسمونه “حائط المبكى”، وهو محاذ لباب المغاربة المقابل لحي المغاربة الذي هدمته لتوسيع الساحة المجاورة للحائط، لتقام فيها صلوات شعائرية.