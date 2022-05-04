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من جديد.. العراق على موعد مع موجة "أفريقية" وعواصف ترابية

من جديد.. العراق على موعد مع موجة
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، الأربعاء، عن تعرض العراق إلى موجة "أفريقية" جديدة، وإثارة عواصف ترابية ابتداءً من اليوم وحتى مساء غد.

العالم-العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تشهد البلاد يوم الأربعاء حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على معظم أجواء البلاد مسببة تصاعداً للغبار وفرصة لحدوث عواصف ترابية بسبب تأثير منخفض جوي من شمال أفريقيا (الخماسيني) والذي ترافقه كتلة هوائية دافئة مما يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة وتردي في مدى الرؤية بين (1-3)كم وأقل من 1000م في العواصف الغبارية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30)كم/س، ثم تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (20-30)كم/س، وتنشط احياناً (30-40)كم/س".

وأضافت، "بداية تأثير المنخفض المذكور أنفاً يكون على المنطقة الجنوبية بالتحديد (الناصرية والنجف والسماوة) ظهر يوم الأربعاء، ثم يمتد ليشمل كل أقسامها".

أما المنطقتين الوسطى والشمالية، أوضحت الهيئة، أن "الغبار يتشكل فيها مساء يوم الأربعاء وابتداءً من اقسامها الغربية بالتحديد (الموصل والرمادي وتكريت) ثم يمتد تأثير الغبار ليشمل جميع أجزاء المنطقة الوسطى ومن ضمنها العاصمة بغداد وأجزاء من المنطقة الشمالية".

وأشارت إلى أن "تأثير المنخفض الجوي المذكور انفاً يستمر لغاية يوم الخميس المصادف 5/5/2022 حيث يتحسن الطقس تدريجياً مساءً كما يحدث انخفاض في درجات الحرارة لعدة درجات".

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