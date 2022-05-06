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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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نبض السوشيال
وزير الدفاع اليمني: من خلال متابعتنا لمجريات ووقائع السيناريو السياسي الجديد تتكوّن لدينا صورة واضحة بأنه لا نية لدى دول العدوان للسلام
وزير الدفاع اليمني: القوات المسلحة حريصة كل الحرص على ضبط النفس والتمسك بالهدنة المُعلنة برعاية الأمم المتحدة
وزير الدفاع اليمني: انتشار قوة المهام البحرية متعددة الجنسيات انتهاك صارخ للمياه الإقليمية اليمنية ويهدف لمحاصرة اليمن ونهب ثرواته
المغتربون اللبنانيون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية
رئيس حكومة المجر: الاتحاد الأوروبي تجاوز "خطا أحمر" و"يمس بالوحدة" بفرضه حظرا نفطيا
الإعلام العبري : منفذا عملية إلعاد كانا يعرفان المكان جيدًا بحسب التقديرات الأمنية، وربما كانا يعملان هناك
السفير اللبناني: عملية الاقتراع بدأت منذ الصباح الباكر وتجري بسلاسة وبحضور كثيف
مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية:تم إجلاء نحو 500 مدني من مدينة ماريوبول المدمرة ومصنع آزوفستال المحاصر منذ بدء عملية للأمم المتحدة
وزير الخارجية اللبنانية بو حبيب: وزير الداخلية أكّد أن الأمور جيّدة وأنا المسؤول عن اقتراع المغتربين
وزير الخارجية اللبنانية بو حبيب: الانتخابات هي السبيل الوحيد للتغيير
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 06-05-2022
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الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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