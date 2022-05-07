السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢
١٠:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الصومال يطلب تمديد برنامج صندوق النقد ثلاثة أشهر

الصومال يطلب تمديد برنامج صندوق النقد ثلاثة أشهر
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

قالت لورا جاراميلو رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في الصومال، إن الحكومة الصومالية طلبت من الصندوق تمديد دعمه المالي ثلاثة أشهر حتى 17 أغسطس /آب.

العالم - افريقيا

وأضافت: "من المتوقع أن يوفر التمديد الوقت المطلوب للتأكيد على التفاهمات السياسية مع الحكومة الجديدة بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية".

ولم تعلق بخصوص ما إن كان سيجري تمديد أمد البرنامج تلقائيا بعد انتهاء مدته.

كان الصندوق قد حذر في فبراير/ شباط من أن تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية في الصومال يهدد تجديد برنامج دعم الميزانية الذي يستمر ثلاث سنوات وتبلغ قيمته قرابة 400 مليون دولار وينقضي أجله تلقائيا هذا الشهر.

وتحدد يوم 15 مايو /أيار للانتخابات الرئاسية التي يجريها أعضاء البرلمان. وقالت جاراميلو إن الحكومة كتبت إلى مجلس صندوق النقد الدولي تطلب المزيد من الوقت لاستكمال المحادثات بشأن تجديد برنامج دعم الميزانية.

واستكمال المفاوضات المتعلقة بتجديد البرنامج جزء ضروري من اتفاق لخفض دين الصومال الذي يتجاوز خمسة مليارات دولار إلى نحو 500 ألف دولار.

ويعيش الصومال حالة من التدهور الاقتصادي منذ نحو عام جراء الانسداد السياسي الذي أخر إتمام الانتخابات، بالتوازي مع تعليق المجتمع الدولي المساعدات المالية للحكومة.

وما فاقم من الأوضاع المعيشية أيضا ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، إلى جانب الجفاف الذي يضرب البلاد للعام الثاني على التوالي، وهو ما أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي المحلي، الأمر الذي تسبب في تفشي التضخم والبطالة.

ونتيجة تراكم تلك العوامل إلى جانب أعباء الديون الخارجية، تأثرت عجلة الاقتصاد في البلاد سلبا؛ إذ تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 71 بالمئة من الصوماليين البالغ عددهم نحو 14 مليونا يعيشون تحت خط الفقر.

وتوفر الحكومة الصومالية فقط نحو 35 بالمئة من الميزانية السنوية في حين يساهم الدعم الخارجي بـ65 بالمئة منها.

روابط ذات صلة

مقتل "عشرات" من قوات حفظ السلام البوروندية في هجوم بالصومال

الصومال: قائد عسكري يكشف تفاصيل الهجوم على قاعدة الاتحاد الإفريقي

جماعة "الشباب" تهاجم معسكر بعثة "الاتحاد الإفريقي" في الصومال

الصومال..مرشحو رئاسة البرلمان الفيدرالي يكشفون عن برنامجهم الانتخابي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..صنعاء تكشف حقيقة مهزلة الرياض بشأن الاسرى

فيديو: الاحتلال يُزيل علم فلسطين المُعلق على إحدى المنازل في القدس المحتلة

تحقيق في الولايات المتحدة بشأن خمس وفيات لأطفال بالالتهاب الكبدي الغامض

الصومال يطلب تمديد برنامج صندوق النقد ثلاثة أشهر

تركيا تعلن حصيلة بقتلى جنودها وحزب العمال منذ انطلاق عملية "المخلب- القفل"

تتخطى 94 مليار دينار.. حكومة ليبيا تعد مقترح ميزانية 2022