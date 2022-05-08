خارجية العراق تدين الحادث الإرهابي في غرب سيناء بمصر

العالم-العراق

وذكر بيان لوزارة الخارجية، ان "الحكومة العراقية تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث الإرهابيّ الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في جُمهوريَّة مصر العربيَّة، والذي أودى بحياة عددٍ من أفراد القوّات المُسلّحة المِصريّة بينهم مدنيين وجرح آخرين".

واكد على "موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليّ في مُواجَهة الإرهاب، ودعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّفِ والعنف".

واضاف "نُشاطِر أشقاءنا المصريِّين حكومةً وشعباً ألم الحزن في هذه الأوقات، ونُقدِّم تعازينا القلبيّة الصادقة، وخالص مُوَاساتنا".