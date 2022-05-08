الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢
١٠:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

خارجية العراق تدين الحادث الإرهابي في غرب سيناء بمصر

خارجية العراق تدين الحادث الإرهابي في غرب سيناء بمصر
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، بياناً أعربت فيه عن إدانة العراق للحادث الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في مصر.

العالم-العراق

وذكر بيان لوزارة الخارجية، ان "الحكومة العراقية تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث الإرهابيّ الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في جُمهوريَّة مصر العربيَّة، والذي أودى بحياة عددٍ من أفراد القوّات المُسلّحة المِصريّة بينهم مدنيين وجرح آخرين".

واكد على "موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليّ في مُواجَهة الإرهاب، ودعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّفِ والعنف".

واضاف "نُشاطِر أشقاءنا المصريِّين حكومةً وشعباً ألم الحزن في هذه الأوقات، ونُقدِّم تعازينا القلبيّة الصادقة، وخالص مُوَاساتنا".

روابط ذات صلة

لبنان: حزب الله يستنكر الهجوم الإرهابي على الجيش المصري

'إدانة عربية' للهجوم الإرهابي على غرب سيناء المصرية

أمريكا تدين هجوم سيناء الإرهابي في مصر

قطر تدين هجوم سيناء المصرية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. مواجهات حامية بين روسيا واوكرانيا في مدينة خاركيف

الحرب الروسية - الاوكرانية.. الرابحون والخاسرون

روسيا تعلن استهداف 130 منشأة عسكرية أوكرانية وتدمير منظومتي صواريخ 'إس-300'

سلاح البحرية الايرانية يعتزم الوصول الى المياه الحرة البعيدة

انفجار عبوة ناسفة يودي بحياة طفلين سوريين بريف درعا

وفاة رئيس الجمعية الوطنية في ساحل العاج