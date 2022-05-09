صالح يبحث مع وزير الموارد المائية أزمة المياه في العراق

العالم - العراق

وقالت الرئاسة العراقية في بيان، ان " رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الاثنين، في قصر السلام ببغداد، وزير الموارد المائية مهدي رشيد"، مبينة انه "جرى بحث تطورات الوضع المائي في البلد وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات".

وأكّد صالح أن "ملف المياه يجب ان يكون أولوية قصوى باعتباره أحد مرتكزات الأمن القومي العراقي"، مشيراً الى "ضرورة التواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية على مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة للجميع، وعدم الإضرار بالعراق".

ولفت إلى "الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة الموارد المائية في هذا الصدد"، مشددا على ضرورة "حماية المسطحات المائية وصيانة السدود، ووضع خطط استراتيجية تشترك فيها كل مؤسسات الدولة وبالتنسيق مع الخبرات الدولية في مجال مواجهة أزمات الجفاف والتصحر والتغير المناخي الذي بات أزمة عالمية تعاني منها الدول وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط".

وأكد أهمية "أن يكون التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية في العراق والشروع في مبادرة إنعاش بلاد الرافدين".

من جانبه، شرح الوزير مهدي رشيد الأوضاع المائية في البلاد، والخطط الموضوعة لمواجهة التحديات التي تواجه ملف المياه في البلد خصوصاً مع انحسار مياه الأمطار للموسم الحالي وأزمة الجفاف، إلى جانب الحوارات الجارية مع دول الجوار بشأن حصة العراق المائية.