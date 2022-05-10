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استعدادا للآسيوية.. أولمبي ایران يلاعب العراق ودياً في بغداد

استعدادا للآسيوية.. أولمبي ایران يلاعب العراق ودياً في بغداد
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الاتّحاد العراقيّ لكرةِ القدم، موافقة نظيره الإيراني على خوضِ منتخب بلاده دون 23 عاماً مباراتين في بغداد ضمن الإطارِ الودي تحضيراً لبطولةِ آسيا في أوزبكستان.

العالم-العراق

وقال عضو الاتحاد، مُشرف المُنتخب الأولمبي، غانم عريبي، في بيان، "تلقينا موافقةَ الجانب الإيراني على خوضِ مباراتين في العاصمةِ بغداد يومي 24 و 27 من شهر أيار الحالي في ملعبِ المدينة الدوليّ، والمباراتان ضمن استعداداتِ المنتخب الأولمبي لنهائياتِ آسيا التي ستقام في أوزبكستان وتنطلق الشهرَ المقبل".

وأضافَ: "في ضوءِ المنهاج التَحضيري الذي قدّمهُ المديرُ الفني للمنتخبِ الأولمبي، ميروسلاف سوكوب، سيتجمعُ الأولمبي في العاصمةِ بغداد للفترة من 15 حتى الـ27 من الشهرِ الحالي قبل التوجه بعد ذلك إلى أوزبكستان للمشاركةِ في البطولةِ الآسيويّة التي ستنطلق في الأول من شهر حزيران المُقبل".

يذكر ان ايران تلعب في المجموعة الاولى مع اوزبكستان وقطر وتركمانستان.

فيما يلعب العراق في المجموعة الثانية مع الاردن واستراليا والكويت.

وتقام بطولة آسيا دون 23 عاما في اوزبكستان للفترة من 1 الى 19 حزيران / يونيو القادم.

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استعدادا للآسيوية.. أولمبي ایران يلاعب العراق ودياً في بغداد

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