الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢
٠٣:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران تنشر صور جديدة وعالية الجودة للقمر الصناعي "نور 2" للقاعدة الإرهابية الأميركية

ايران تنشر صور جديدة وعالية الجودة للقمر الصناعي
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

لأول مرة ، تم نشر الصور التي التقطها القمر الصناعي "نور 2" التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، للقاعدة الإرهابية الأميركية في الخليج الفارسي.

العالم - ايران

يوم أمس، نشر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني عيسى زارع بور، على صفحته الشخصية على إنستغرام، لأول مرة، الصور التي التقطها القمر الصناعي "نور 2" التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري لمنطقتين في ايران (مرودشت في محافظة فارس وخورموج في محافظة بوشهر).

واليوم بث التلفزيون الايراني في نشراته الاخبارية صور جديد للصور الملتقطة بواسطة هذا القمر الصناعي، وتتعلق بقاعدة الأسطول الخامس الأميركي في المنامة عاصمة البحرين.

بعد نشر هذه الصور كانت إحدى النقاط التي أثيرت حول دقة صور هذا القمر الصناعي المحلي الصنع وهي في بعض المصادر عن طريق الخطأ بناء على الصور المنشورة هذه الدقة تبلغ 30 مترا، ومع ذلك فقد تم الآن نشر صور عالية الجودة لهذا القمر الصناعي، مما يدل على أن جودة صورة هذا القمر الصناعي أعلى بكثير من هذا الرقم.

والصور التالية هي مقارنة بين الصور المنشورة سابقا والصور الجديدة للقمر الصناعي الايراني "نور 2" :

روابط ذات صلة

لأول مرة . صور دقيقة التقطها القمر الصناعي الايراني "نور2"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران وجمهورية آذربيجان توقعان بروتوكولا للتعاون الجمركي

اليمن: 129 خرقاً للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وزير الطاقة الايراني يصل الى يريفان

ايران تنشر صور جديدة وعالية الجودة للقمر الصناعي "نور 2" للقاعدة الإرهابية الأميركية

"اسرائيل" تستفز لبنان باعلانها وصول سفينة الحفر اليونانية

أبو مرزوق: هنية يزور موسكو قريبًا.. والتهديد باغتيال القادة لا يخيفنا