ايران تنشر صور جديدة وعالية الجودة للقمر الصناعي "نور 2" للقاعدة الإرهابية الأميركية

العالم - ايران

يوم أمس، نشر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني عيسى زارع بور، على صفحته الشخصية على إنستغرام، لأول مرة، الصور التي التقطها القمر الصناعي "نور 2" التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري لمنطقتين في ايران (مرودشت في محافظة فارس وخورموج في محافظة بوشهر).

واليوم بث التلفزيون الايراني في نشراته الاخبارية صور جديد للصور الملتقطة بواسطة هذا القمر الصناعي، وتتعلق بقاعدة الأسطول الخامس الأميركي في المنامة عاصمة البحرين.

بعد نشر هذه الصور كانت إحدى النقاط التي أثيرت حول دقة صور هذا القمر الصناعي المحلي الصنع وهي في بعض المصادر عن طريق الخطأ بناء على الصور المنشورة هذه الدقة تبلغ 30 مترا، ومع ذلك فقد تم الآن نشر صور عالية الجودة لهذا القمر الصناعي، مما يدل على أن جودة صورة هذا القمر الصناعي أعلى بكثير من هذا الرقم.

والصور التالية هي مقارنة بين الصور المنشورة سابقا والصور الجديدة للقمر الصناعي الايراني "نور 2" :