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ضغوط سعودية على مفتي لبنان للحث على المشاركة في الانتخابات

ضغوط سعودية على مفتي لبنان للحث على المشاركة في الانتخابات
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

نقلت صحيفة البناء اللبنانية اليوم الأربعار عن مصادر مطلعة أن مفتي لبنان عبداللطيف دريان يتعرض لضغوط سعودية لإصدار تعميم للمساجد لدعوة المواطنين للاقتراع في الانتخابات النيابية يوم الأحد المقبل.

العالم - لبنان

وحسب البناء الأنظار تتجه الى الشارع السني المنقسم بين سعد الحريري وتيار المستقبل وبين دار الفتوى وفؤاد السنيورة، ووسط تساؤلات حول خيارات هذا الشارع نحو الالتزام بقرار الحريري بمقاطعة الانتخابات، أو الاستجابة للفتوى الدينية لدار الفتوى والاقتراع بعد ضغوط سعودية على المفتي عبد اللطيف دريان لإصدار تعميم للمساجد لدعوة اللبنانيين للاقتراع والتي شددت على أن دار الفتوى تعرضت لضغوط وطلبات مباشرة من السفير السعودي في لبنان وليد البخاري باستخدام ثقل وتأثير دار الإفتاء السني لحث الناخبين السنة على الاقتراع بكثافة، وذلك بعدما وصلت أصداء التقارير والدراسات والإحصاءات الانتخابية تكشف وجود خطر على اللوائح المدعومة من السعودية. إلا أن الحريري رفض مطلباً سعودياً عبر الإمارات بتوجيه دعوة مباشرة للشارع المستقبلي والسني عموماً للاقتراع، ما دفع السعودية للجوء الى دار الفتوى للعب هذا الدور وتأدية هذه المهمة.

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