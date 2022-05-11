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معرض طهران الدولي للكتاب يفتح أبوابه بحضور 2800 ناشر

معرض طهران الدولي للكتاب يفتح أبوابه بحضور 2800 ناشر
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

بدأ معرض طهران الدولي للكتاب أعماله اليوم الأربعاء 11 مايو في نسخته الثالثة والثلاثين، في مصلى طهران على أن يستمر الى 21 مايو.

العالم - ايران

واقيمت مراسم افتتاح افتتاح معرض طهران الدولي للكتاب في مصلى الامام الخميني (رض) بحضور وزير الثقافة والارشاد الاسلامي محمد مهدي اسماعيلي ووزير الثقافة اللبناني.

وقال مساعد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي ياسر احمدوند في كلمة القاها في مراسم الافتتاح: سيكون معرض الكتاب في دورته الـ 33 بمشاركة 2800 ، منهم 1700 ناشر حاضر في المصلى و1100 ناشر في الفضاء الإلكتروني، وستواجد في المعرض 170 ناشر أجنبي من 30 دولة، كما سيتم توجيه الدعوة الى أكثر من 50 ضيفًا أجنبيًا لزيارة المعرض.

واشار رئيس معرض كتاب طهران الدولي الثالث والثلاثين، الى ان قطر ستكون الضيف الخاص لمعرض هذا العام وسنستقبل وزير الثقافة القطري في الأيام المقبلة.

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