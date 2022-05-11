سفارة العراق في الأردن تدين اغتيال أبو عاقلة

العالم - العراق

وقالت السفارة في بيان "ندين بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبتها قوات الكيان الصهيوني وأسفرت عن استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، في تحدٍ سافر للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين والاعراف التي تحرّم استهداف الطواقم الإعلامية تحت أي ظرف كان".

وأضافت أن "الجريمة البشعة هذه تضاف إلى سجل الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة، ضارباً عرض الحائط كل المواثيق والقرارات الدولية التي تصب في جانب الشعب الفلسطيني".

وجددت السفارة التأكيد على موقف العراق الرسمي والشعبي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق الذي عانى الكثير ودفع ضريبة نضاله في سبيل تحرير أرضه.