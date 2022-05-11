جمعية الوفاق البحرينية تعزي باستشهاد شيرين ابو عاقلة

العالم- البحرين

وصدر بیان عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تقدمت فیه بأحر التعازي إلى كل الإعلاميين والصحفيين الأحرار في العالم وإلى الشعب الفلسطيني وإلى أسرة الإعلامية شيرين أبو عاقلة وإلى إدارة قناة الجزيرة باستشهاد الصحفية القديرة الذي طالما كانت صوتاً في إيصال معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له المسجد الأقصى.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة برصاصة في الرأس خلال اقتحام مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيب الإعلامي علي السمودي.