الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

ليبيا.. البرلمان يعلن بدء عمل حكومة باشأغا من سرت

الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

هنا بمدينة طبرق أعلن البرلمان الليبي عن إقامة جلساته القادمة من مدينة سرت وذلك لدعم حكومة الاستقرار الوطنى برئاسة فتحى باشاغا لتباشر اعمالها من هذه المدينة. 

العالم - مراسلون

خطوة البرلمان إعتبرها البعض سعيا منه لفرض سياسة الأمر الواقع بعد رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة التخلي عن منصبه ومغادرة العاصمة طرابلس.

هذا وإختلفت ردود الأفعال هنا بليبيا من إنتقال العمل الحكومي والبرلماني إلى سرت وما يحمله ذلك من دلالات ومخاوف من عودة الإنقسام السياسي والعسكري بالبلاد.

إذا فإنتقال الزخم السياسي من طرابلس وبنغازي إلى سرت مقر عملة لجنة خمسة زائد خمسة العسكرية يفتح الباب على مصرعيه أمام كل الإحتمالات بليبيا، لكن المؤكد أن حلم إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية مزال بعيد المدى يقول مراقبون.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

ليبيا.. باشاغا يعلن رفع الحصار المفروض على الهلال النفطي

ليبيا.. جهاز دعم الاستقرار ينفي وجود عناصر داعش جنوب طرابلس

خطر محتمل يحدق بــ"ليبيا"مصدره الحرب الأوكرانية!

ليبيا.."باشاغا"يعلن اهداف مبادرته للحوار والتوافق حول الإنتخابات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جمعية الصحفيين الإماراتية تدين اغتيال شيرين أبو عاقلة

صحافيون إيرانيون يدينون جريمة اغتيال الشهيدة شيرين أبوعاقلة

إدارة بايدن تطلب من الكونغرس إقرار صفقة سلاح جديدة مع تركيا

جمعية الوفاق البحرينية تعزي باستشهاد شيرين ابو عاقلة

استمرار للدعم الفلسطيني.. سفارة العراق في الأردن تدين اغتيال أبو عاقلة

زملاء الصحفية "أبو عاقلة" يودعون جثمانها في رام الله