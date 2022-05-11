ليبيا.. البرلمان يعلن بدء عمل حكومة باشأغا من سرت

العالم - مراسلون

خطوة البرلمان إعتبرها البعض سعيا منه لفرض سياسة الأمر الواقع بعد رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة التخلي عن منصبه ومغادرة العاصمة طرابلس.



هذا وإختلفت ردود الأفعال هنا بليبيا من إنتقال العمل الحكومي والبرلماني إلى سرت وما يحمله ذلك من دلالات ومخاوف من عودة الإنقسام السياسي والعسكري بالبلاد.

إذا فإنتقال الزخم السياسي من طرابلس وبنغازي إلى سرت مقر عملة لجنة خمسة زائد خمسة العسكرية يفتح الباب على مصرعيه أمام كل الإحتمالات بليبيا، لكن المؤكد أن حلم إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية مزال بعيد المدى يقول مراقبون.

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