وزير خارجية قطر: الاتفاق النووي عامل مساند لتحقيق الاستقرار

العالم- قطر
ولفت، في حديث لقناة "الجزيرة" القطرية، إلى أن "مفاوضات فيينا النووية تمر بمرحلة حاسمة، وأكدنا موقفنا الداعم للتوصل لاتفاق"، موضحًا أن "العامل المحوري هو الحوار الإقليمي، والاتفاق النووي عامل مساند لتحقيق الاستقرار".
واكد وزير الخارجية القطري: ندعم تحقيق اتفاق نووي عادل لجميع الأطراف كونه سينعكس إيجابيا على المنطقة.
ويأتي التصريح، بعد أن بدأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني زيارة إلى طهران اليوم، حيث أجرى لقاء مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وأشار خلال مؤتمر صحفي معه إلى "أننا بحثنا ملفات إقليمية على رأسها فلسطين واليمن وسوريا والعراق"، مشددًا على أن "هناك اتفاق على أهمية اعتماد الحوار في حل الخلافات في المنطقة".