الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢
٠٢:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير خارجية قطر: الاتفاق النووي عامل مساند لتحقيق الاستقرار

وزير خارجية قطر: الاتفاق النووي عامل مساند لتحقيق الاستقرار
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

ذكر ​وزير الخارجية القطري​ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "محادثاتنا في العاصمة الإيرانية طهران، ركت على إرساء الاستقرار بالمنطقة والدخول في حوار إقليمي".

العالم- قطر

ولفت، في حديث لقناة "الجزيرة" القطرية، إلى أن "​مفاوضات فيينا​ النووية تمر بمرحلة حاسمة، وأكدنا موقفنا الداعم للتوصل لاتفاق"، موضحًا أن "العامل المحوري هو الحوار الإقليمي، و​الاتفاق النووي​ عامل مساند لتحقيق الاستقرار".

واكد وزير الخارجية القطري: ندعم تحقيق اتفاق نووي عادل لجميع الأطراف كونه سينعكس إيجابيا على المنطقة.


ويأتي التصريح، بعد أن بدأ ​أمير قطر​ تميم بن حمد آل ثاني زيارة إلى طهران اليوم، حيث أجرى لقاء مع الرئيس الإيراني ​إبراهيم رئيسي​.

وأشار خلال مؤتمر صحفي معه إلى "أننا بحثنا ملفات إقليمية على رأسها فلسطين واليمن وسوريا والعراق"، مشددًا على أن "هناك اتفاق على أهمية اعتماد الحوار في حل الخلافات في المنطقة".

روابط ذات صلة

امير قطر: نعمل على الدفع إلى الأمام للتوصل إلى اتفاق عادل في فيينا

امير قطر في طهران والرئيس رئيسي يستقبله في قصر سعداباد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. فرنسا تفتح تحقيقا بحق رئيس الإنتربول الإماراتي بتهمة"التعذيب"

وزير خارجية قطر: الاتفاق النووي عامل مساند لتحقيق الاستقرار

شاهد: بحیرة "جوهر" من أجمل البحیرات السياحية في محافظة لرستان غرب ايران

السلطات البحرينية تفرج عن معتقل بعد إصابته بمختلف العاهات الصحية

الزاملي يوجه بدراسة الاتفاقيات والمعاهدات السياسية الدولية

الاحتلال يصادق على بناء 3988 وحدة استيطانية بالضفة