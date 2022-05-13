مباحثات سورية بيلاروسية لتعزيز العلاقات الثنائية

العالم - سوريا

وأكد الجانبان رغبة ومصلحة البلدين الصديقين في المضي قدماً في تعزيز هذه العلاقات التاريخية وتطويرها وذلك في ظل الوضع الجيوسياسي الصعب السائد في العالم حالياً وفي وجه الضغوط والعقوبات ومحاولات التدخل الخارجي في شؤون البلدين الداخلية وانطلاقاً من عوامل الثقة والشراكة التي تربط كلا البلدين والشعبين الصديقين.

وقدم السفير السوري التهنئة للشعب البيلاروسي بمناسبة حلول ذكرى يوم النصر في الحرب الوطنية العظمى مشيراً إلى رغبة سوريا في تعزيز علاقاتها مع بيلاروس الصديقة في مختلف المجالات بما في ذلك في المجال البرلماني.

وأعرب السفير العمراني عن تقدير سوريا الكبير للمواقف البيلاروسية المتضامنة مع سوريا في مواجهة ما تعرضت له وما زالت من إرهاب وعقوبات وتدابير أحادية ظالمة وكذلك التقدير للمساعدات والمبادرات الإنسانية لبيلاروس تجاه سوريا مؤكداً في الوقت نفسه وقوف سوريا إلى جانب بيلاروس في مواجهة محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية ورفض العقوبات والتدابير المفروضة عليها.

من جهتها أشارت رئيسة مجلس الجمهورية إلى أن سوريا كانت دائماً ولا تزال شريكاً موثوقاً لبيلاروس في الشرق الأوسط وهذا يعود إلى التفاعل الكبير للبلدين والعلاقات الطيبة بينهما خلال السنوات الماضية سواء على مستوى الرئيسين أو على مستوى الشعبين الصديقين مؤكدة أهمية الاستمرار في تعزيز هذه العلاقات وتنفيذ الاتفاقيات العديدة بين البلدين ومعربة عن استعداد بيلاروس وانفتاحها للتعاون مع سوريا في كل المجالات.

ولفتت كاتشانوفا إلى أن القيادة والشعب في بيلاروس دعماً دوماً الشعب السوري في جهوده للحفاظ على سيادة واستقلال وسلامة أراضيه مشيرةً إلى أن بلادها تتعرض حالياً لضغوط العقوبات من الدول الغربية ما يوجب على البلدين العمل والتعاون معاً للوقوف في وجه السياسات التدميرية ومحاولات التدخل في شؤونهما الداخلية.