ألمانيا: الناتو كان دائما ولا يزال تحالفا دفاعيا

العالم - أوروبا

وأضافت: "أبوابنا مفتوحة لهما، إذا قرر برلماناهما ومجتمعاهما الانضمام إلى الناتو، يمكنهما الانضمام بسرعة".

وأشارت إلى أن الناتو كان دائما ولا يزال تحالفا دفاعيا.

وقال نائب الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي "ناتو" ميرسيا جيوانا، اليوم الأحد، إن فنلندا والسويد من أقرب الحلفاء للناتو، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة مقترح انضمامهما للحلف بشكل بناء وإيجابي.

وأكد جيوانا، في تصريحات قبيل الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو في برلين: "نعي العملية الديمقراطية الجارية في فنلندا والسويد وإن كانوا يسعون للعضوية فأنا أثق أن الحلفاء سيدرسون الأمر بشكل بناء وإيجابي".