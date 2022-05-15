كل الحملات الإعلامية ضد جمهور المقاومة ارتدت سلبا على اصحابها

العالم - خاص بالعالم

وقال عقيل في حوار مع قناة العالم خلال تغطيتها الخاصة بالإنتخابات اللبنانية: إن هذا اليوم الانتتخابي الكبير الذي يشهده لبنان في 15 دائرة يثبت مرة اخرى ان الشعب اللبناني يتوق الى التغيير، اي بمعنى الى المشاركة في هذه الانتخابات واحترام الاستحقاقات الدستورية في موعدها، لانه للاسف تعودنا في لبنان في بعض الفترات لم نحترم هذا الموعد الدستوري، اي بمعنى التمديد للمجلس كان امر مرفوض علما ان ثمة جهات كانت تريد هذا التمديد ظنا منها انها تحافظ مقاعدها النيابية.

واضاف: أنا صراحة ابن الجنوب وشاركت اليوم بالانتخابات في الجنوب، والامر الذي لمسته في الجنوب هذا الاقبال عند المواطنين منذ ساعات الصباح نحو مراكز الاقتراع، وهو مال يدل على تمسك ابن الجنوب وابن البقاع وكل اللبنانيين بالعملية الانتخابية واحترامها.

وتابع عقيل: لكن بالنسبة الى الجنوب هذه المجموعات التي توجهت الى بلداتها او الذين يقطنون في بلداتهم يعبرون عن اقتناعاتهم لثنائي أمل وحزب الله بكل راحة وبكل تعبير، نظرا الى طلاقة الخطاب السياسي مع مطالب هذا الناخب رغم كل الحملات الإعلامية وحملات التضييق من الداخل ومن الخارج وتحميل كل المسؤولية لسلاح المقاومة وبأن المقاومة هي وراء الازمات الاقتصادية والمالية لكن هذا الناخب كان له رده وأثبته عند فتح صناديق الاقتراع.

واعتبر أن جمهور المقاومة لم يكن بحاجة لأي حملات إعلامية بدليل ان جهات غربية وعربية وسفارات مارست هجمة إعلامية ارتدت سلبا عليهم، مضيفا: اقولها بكل صراحة ان اعدادا كبيرة من الناخبين من غير الملتزمين سياسيا تحت مظلة حزب الله او حركة أمل ذهبوا واقترعوا وسيقترعون اكثر، وكل هذه الحملات ارتدت سلبا على اصحابها.