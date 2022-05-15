الصداقة البرلمانية بين إيران والصين وباكستان تعقد ندوة مع وزير الخارجية

العالم - إيران



هذا وشارك رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الصينية مساء اليوم في ندوة حضرها وزير الخارجية الإيرانية وحضرها النواب الاقتصاديون والقنصليون وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية.

وأثناء استماعه لآراء النواب في هذا الاجتماع، وصف حسين أميرعبداللهيان العلاقات بين طهران وبكين بالاستراتيجية، وشدد على دور الدبلوماسية البرلمانية في إطار مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الصينية، موضحًا آخر التطورات في العلاقات بين طهران وبكين والأداء الإيراني في تنفيذ خطة الطريق في العلاقات مع الصين.

كما أعرب أمير آبادي فراهاني، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الصينية، عن تقديره لاهتمام وزير الخارجية الإيرانية بدور البرلمان وممثلي الشعب في مراقبة الاتجاه العام للعلاقات السياسية، ولا سيما العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية والصين، وشدد على دعم مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الصينية للاتجاه المتنامي للعلاقات الشاملة مع الصين.

تجدر الإشارة إلى أنه و في هذا الاجتماع، أوضح نائب الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية مهدي صفري مختلف جوانب العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع الصين وباكستان وآخر التطورات في الأسواق الحدودية لإيران وباكستان كما أجاب على أسئلة النواب.