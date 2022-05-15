الانتخابات النيابية اللبنانية.. النسبة العامة ونسبة الاقتراع حتى الساعة 6:30

العالم - لبنان

وقد توزّعت النّسب بحسب الدّوائر، على الشّكل الآتي:

- بيروت الأولى: 27,24%

- بيروت الثّانية: 31,15%

- جبل لبنان الأولى: جبيل 50,63% - كسروان 49,66%

- جبل لبنان الثّانية: 40,74%

- جبل لبنان الثّالثة: 41,15%

- جبل لبنان الرّابعة: الشوف 41,73% - عاليه 40,59%

- الجنوب الأولى: جزين 41,19% - صيدا 32,55%

-الجنوب الثّانية: صور 36,5% - قرى صيدا 39,85%

- الجنوب الثّالثة: بنت جبيل 35,36% - مرجعيون حاصبيا 63,30% - النبطية 42,81%

- الشّمال الأولى: 30,97%

- الشّمال الثّانية: المنية 28,84% - الضنية 30,12% - طرابلس 23,92%

- الشّمال الثّالثة: الكورة 30,55% - البترون 41,81 - بشري 33,7% - زغرتا 30,34%

- البقاع الأولى: 38%

- البقاع الثّانية: 30,12%

- البقاع الثّالثة: 45,50%".

نسب الاقتراع في بعض بلدات قضاء مرجعيون:

- الخيام: 44.20

- ميس الجبل: 56.73

- الطيبة: 58.43

- مركبا: 61.04

- حولا: 58.16

- كفركلا: 55.27

- مجدل سلم: 60.25

- شبعا: 20.23