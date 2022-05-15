الانتخابات النيابية اللبنانية.. النسبة العامة ونسبة الاقتراع حتى الساعة 6:30

العالم - لبنان
وقد توزّعت النّسب بحسب الدّوائر، على الشّكل الآتي:
- بيروت الأولى: 27,24%
- بيروت الثّانية: 31,15%
- جبل لبنان الأولى: جبيل 50,63% - كسروان 49,66%
- جبل لبنان الثّانية: 40,74%
- جبل لبنان الثّالثة: 41,15%
- جبل لبنان الرّابعة: الشوف 41,73% - عاليه 40,59%
- الجنوب الأولى: جزين 41,19% - صيدا 32,55%
-الجنوب الثّانية: صور 36,5% - قرى صيدا 39,85%
- الجنوب الثّالثة: بنت جبيل 35,36% - مرجعيون حاصبيا 63,30% - النبطية 42,81%
- الشّمال الأولى: 30,97%
- الشّمال الثّانية: المنية 28,84% - الضنية 30,12% - طرابلس 23,92%
- الشّمال الثّالثة: الكورة 30,55% - البترون 41,81 - بشري 33,7% - زغرتا 30,34%
- البقاع الأولى: 38%
- البقاع الثّانية: 30,12%
- البقاع الثّالثة: 45,50%".
نسب الاقتراع في بعض بلدات قضاء مرجعيون:
- الخيام: 44.20
- ميس الجبل: 56.73
- الطيبة: 58.43
- مركبا: 61.04
- حولا: 58.16
- كفركلا: 55.27
- مجدل سلم: 60.25
- شبعا: 20.23