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فوز 9 مرشحين لـ'لائحة الأمل والوفاء' و'حبشي' من لائحة 'بناء الدولة'

فوز 9 مرشحين لـ'لائحة الأمل والوفاء' و'حبشي' من لائحة 'بناء الدولة'
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

فازت لائحة الأمل والوفاء في دائرة "بعلبك الهرمل" بـ9 مقاعد ولائحة بناء الدولة بمقعد واحد بعد فرز 529 قلم من أصل 590.

العالم - لبنان

وافاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبناني، بأن النتائج الأولية غير الرسمية الصادرة عن ماكينات اللوائح الانتخابية، وبنتيجة فرز 540 قلم اقتراع من أصل 590 قلما، أظهرت فوز 9 مرشحين على لائحة "الأمل والوفاء"، هم النواب الحاليين: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، وإيهاب حمادة عن المقاعد الشيعية، والمرشحين السنيين ينال صلح وملحم الحجيري، والمرشح عن مقعد الروم الملكيين الكاثوليك سامر التوم.

كما فاز بالمقعد الماروني النائب الحالي أنطوان حبشي.

وسادت احتفالات الابتهاج بالفوز في بعلبك من مناصري الثنائي الشيعي، وفي بلدة دير الأحمر من محازبي "القوات اللبنانية".

وتتواصل أعمال الفرز الرسمية في قصر عدل بعلبك، التي قد تصدر نتائجها عند ساعات الصباح الأولى.

المصدر - الوكالة الوطنية للاعلام اللبناني

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فوز 9 مرشحين لـ'لائحة الأمل والوفاء' و'حبشي' من لائحة 'بناء الدولة'

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