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سلطات باكستان ستضمن الحماية لرئيس الوزراء السابق عمران خان

سلطات باكستان ستضمن الحماية لرئيس الوزراء السابق عمران خان
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمر بضمان الحماية لرئيس الوزراء السابق عمران خان الذي أعلن مؤخرا عن وجود مخطط لاغتياله.

العالم - باكستان

وأشارت مصادر في وزارة الداخلية الباكستانية لصحيفة "نيوز" إلى أن الداخلية والسلطات المحلية في الولايات تلقت توجيهات بضمان "أفضل الحماية" لرئيس الوزراء السابق.

وحسب تقرير الصحيفة، سيتم نشر 94 شخصا من عناصر الأمن، بمن فيهم شرطة حماية الحدود، في محيط مقر عمران خان في منطقة بني غالا بإسلام آباد. وسيضمن 26 ضابط أمن و9 عسكريين الحماية الإضافية.

وخلال الرحلات سترافق عمران خان 4 سيارات للشرطة وسيارة واحدة لقوات "الرينجرز".

وكان عمران خان، رئيس الوزراء السابق وزعيم "حركة الإنصاف" قد أعلن في خطاب ألقاه بمدينة سيالكوت يوم 15 مايو عن وجود "مؤامرة" تهدف إلى اغتياله، وأن لديه أدلة على ذلك.

وفي 10 أبريل تمت تنحية عمران خان من منصب رئيس الحكومة بعد حجب الثقة عنه.

واتهم خان "جهات خارجية" بالتخطيط للاطاحة به، ودعا أنصاره "للاحتجاج السلمي".

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