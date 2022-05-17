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ماذا يعني فشل مشروع اسقاط المقاومة في انتخابات لبنان؟

ماذا يعني فشل مشروع اسقاط المقاومة في انتخابات لبنان؟
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

يری خبراء ومراقبون ان المقاومة في لبنان نجحت في حماية وجودها عبر الانتخابات التشريعية رغم الهجمات ضدها.

العالم - ما رأيكم

ويقول محللون سياسيون ان المقاومة بجدران الدفاع التي خاضت علی اساسها الانتخابات التشريعية في لبنان، نجحت بحماية وجودها.

ويوضح محللون سياسيون ان المرتكز الاول في انتصار المقاومة هو المستوی الشعبي المرتفع عن 2018 بأعداد الأصوات التفضيلية التي نالتها المقاومة حيث حصل الحاج محمد رعد علی 43 ألف صوت تفضيلي عام 2018 ولحد الان قد حصل علی 50 ألف صوت تفضيلي وهو لحد الان الصوت الاول بفارق 10 صوت.

ويشير محللون سياسيون ان 27 نائب شيعي في البرلمان اللبناني هم مع المقاومة وحلفاؤها.

وفي اشارة الی تصريحات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، يؤكد قادة في التيار الوطني الحر ان التيار كان يواجه بالتحديد "اسرائيل" واميركا عبر ادواتها المحلية والاقليمية.

ويؤكد قادة في التيار الوطني الحر، فشل المحاولات الاعلامية والسياسية والمالية والتدخل الاميركي عبر نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابق ديفيد شينكر وحتی الزيارات المكوكية للسفراء الی المساجد والكنائس لتخريب التيار الوطني الحر.

ما رأيكم:

  • كيف تبدو صورة توزع القوى السياسية في البرلمان الجديد؟
  • لماذا فشل مشروع اسقاط المقاومة وحلفائها؟
  • ما حقيقية فضائح التدخلات السياسية والمالية الخارجية؟

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انتصار المقاومة وحلفاؤها في الانتخابات اللبنانية

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