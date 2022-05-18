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رفع أسعار البنزين والمازوت غير المدعومين في سوريا

رفع أسعار البنزين والمازوت غير المدعومين في سوريا
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

رفعت الحكومة السورية أسعار مادتي البنزين والمازوت، غير المدعومين، وقالت إن ذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية عالميا.

العالم-سوريا

وحسب قرارين نشرتهما وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء الثلاثاء، فإن أسعار البنزين والمازوت المدعومين تبقى على حالها، دون تعديل.

بينما حددت الوزارة سعر البنزين (أوكتان 90) بـ 3500 ليرة، لليتر الواحد، ارتفاعا من 2500 ليرة، كما حددت سعر البنزين (أوكتان 95) بـ 4000 ليرة، ارتفاعا من 3500 ليرة.

كذلك حددت الوزارة سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري بـ 2500 ليرة لليتر الواحد، ارتفاعا من 1700 ليرة.

وفي حيثيات القرارين قالت الوزارة إنهما يأتيان "بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية عالميا، ومنعا من استغلال السوق السوداء نتيجة الفرق الكبير بأسعار المشتقات النفطية".

وحسب القرارين، فإن تنفيذهما يبدأ منذ صباح يوم الأربعاء 2022/5/18.

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