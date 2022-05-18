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بعد نحو 6 سنوات من منع السلطات البحرينية.. صلاة الجمعة ستقام في الدراز

بعد نحو 6 سنوات من منع السلطات البحرينية.. صلاة الجمعة ستقام في الدراز
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر بحرينية أهليّة أنّ صلاة الجمعة في مسجد الإمام الصادق «ع» ببلدة الدراز، والتي منع إقامتها النظام البحريني منذ نحو 6 سنوات، ستستأنف من جديد يوم الجمعة 20 مايو/ أيار 2022، بإمامة الشيخ علي الصددي.

العالم- البحرين

يذكر أن الأهالي دأبوا على إقامة الصلاة فرادى في جامع الإمام الصادق «ع» في بلدة الدراز منذ 22 يوليو/ تموز 2016، بعد إصرار النظام الخليفي على منع أكبر صلاة جمعة فيه، إمعانًا منه في محاربته شعائر الدين.

وقد كسر هذا المنع مرارًا رئيسَ المجلس الإسلامي العلمائي السيد مجيد المشعل الذي بادر إلى إمامة المصلين في جامع الإمام الصادق «ع» لعدة مرات، قبل أن يجبره النظام على توقيع تعهد خطي يمنعه من ذلك، ويلزمه بعدم إلقاء خطب دينية، حيث تبلغ سماحته هذا القرار الذي يستهدف العلماء ضمن النهج الطائفي للنظام، خلال التحقيق معه في مركز شرطة مدينة حمد يوم الجمعة 7 يونيو 2019، بعد زعم النظام البحريني وجود منع مما يسمى «إدارة الأوقاف الجعفرية»، فضلًا عن منعٍ آخر من وزارة الداخلية.

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