الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

توقيف قيادات بالحزب الشيوعي جنوب السودان

توقيف قيادات بالحزب الشيوعي جنوب السودان
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد الحزب الشيوعي السوداني، توقيف عدد من قياداته من قبل سلطات دولة جنوب السودان في طريق العودة من مدينة كاودا بجنوب كردفان.

العالم - السودان

وقال بيان للحزب: سبق ونشرنا، أن وفداً من قيادة الحزب الشيوعي السوداني التقى بوفد من حركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور ، والحركة الشعبية بقيادة الأستاذ عبدالعزيز الحلو لمناقشة وثيقة الحزب (السودان:الأزمة وطريقة استرداد الثورة)، في اتجاه مواصلة الحملة حول توحيد القوى الثورية سياسياً من أجل اسقاط الإنقلاب العسكري وقيام الدولة المدنية الديمقراطية تحقيقاً للسلام الشامل والعادل.

وأضاف البيان : إلا أن الحزب الشيوعي علم من وفده في مدينة جوبا في دولة جنوب السودان، أنه وبعد عودتهم من كاودا قد تم إيقافهم واحتجازهم والحد من حريتهم والتحقيق معهم من قبل جهاز الأمن الخارجي التابع لحكومة جنوب السودان، حول سفرهم إلى كاودا دون اخطار السلطات في دولة جنوب السودان. ويؤكد الحزب أن الوفد تمت معاملته بطريقة لائقة من قبل السلطات.

وأستنكر المكتب السياسي للحزب، واقعة الاحتجاز والتحقيق غير المبرر لقيادة حزب شرعي قانوني له شخصيته الاعتبارية السياسية، بحسب وصف البيان .

روابط ذات صلة

"البرهان" يبحث مع المبعوث الفرنسي الأوضاع في الساحل والصحراء

السودان.. الجبهة الثورية والآلية الثلاثية يبحثان "مؤسسات الحكم"

السودان.. 'حميدتي' يهنئ محمد بن زايد بتوليه رئاسة الامارات

السودان.. تشكيل محاكم لجرائم تهريب الذهب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كرزاي والسفير الإيراني يبحثان تعزيز العلاقات بين طهران وكابول

أردوغان للسويد وفنلندا: 'عذرا.. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين'

ائتلاف 14 فبراير البحريني: تصويت جمهور المقاومة كسر أنف أمريكا و"إسرائيل"

كلمة السيد نصرالله حول الانتخابات النيابية واخر التطورات

الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس وليبيا

مراسلة العالم: مجهولون يغتالون مختار قرية الكرك في درعا بسوريا