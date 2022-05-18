الجيش الأمريكي يظهر مقاطع فيديو تظهر بها أجسام غريبة!

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كما لوحظ، في أحد مقاطع الفيديو، الذي تم تصويره قبل 3 سنوات من سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، يلتقط جهاز رؤية ليلية جسمًا غير معروف على شكل مثلث. في الفيديو الثاني لعام 2021، الذي تم تصويره من قمرة القيادة لطائرة عسكرية ، يمكنك رؤية جسم غامض على شكل كرة.

قال نائب مدير المخابرات البحرية الأمريكية سكوت براي، بحسب وسائل موقع "سي نت" الأمريكي: "لا أريد أن أقول إنه يمكنك تحديد طبيعة كل شيء نلاحظه ، ومع ذلك ، فهذا مثال رائع على أن الأمر يتطلب جهدًا كافيًا لفهم ما نراه".

في الوقت نفسه، أكد نائب وزير الدفاع الأمريكي للمخابرات رونالد مالتري أن التحدي يكمن في "فهم ما يمكن أن يكون خارج الكوكب واستكشاف ما قد يعنيه ذلك بالنسبة لنا إذا كانت هناك أي تداعيات على الأمن القومي من وجهة نظر دفاعية".

تذكر أنه في العام الماضي ، قدمت المخابرات الأمريكية تقريرًا يفيد بأن الخدمات الخاصة لم تستطع بعد أن تشرح بدقة طبيعة منشأ الأجسام الطائرة المجهولة التي شاهدها الجيش الأمريكي سابقًا. من عام 2004 إلى عام 2021 ، تم تسجيل 144 جسمًا غريبًا في أمريكا ، معظمها بمساعدة العديد من الأدوات وأجهزة الاستشعار الخاصة.