سلامي: أي خطوة تمس مصالح إيران سوف لن تمر من دون رد

العالم - إيران

اللواء سلامي أدلى بهذا التصريح اليوم الخميس، أمام حشد من طلاب جامعة أميرالمؤمنين (عليه السلام) للعلوم والتقنية التابعة للقوات البرية بالحرس الثوري في محافظة إصفهان وسط إيران.

وأكد أن: الخطوات الحاسمة التي يتخذها الحرس الثوري اليوم، تدل على أنه طالما يوجد هكذا رجال مضحون وصادقون فإنه ليست هناك أي قوة تستطيع الاعتداء على هذا البلد.

واعتبر اللواء سلامي القوات البرية للحرس الثوري، قلعة حصينة للدفاع عن الأمن القومي وصون البلاد والإسلام في مواجهة أعداء الله.

كما نوّه بأن تعاظم جهوزية الحرس الثوري وتجهيزه بأحدث المعدات الدفاعية في العالم قد أدى إلى انحسار التقديرات بشأن اندلاع حرب عسكرية.