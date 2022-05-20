موجة غبار في الأردن قد تؤثر على دول عربية في الأسبوع المقبل

العالم – الأردن

وقال موقع طقس العرب إن الموجة التي ستبدأ من الأردن ستشمل كل من: سوريا، والعراق، والسعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، وقد تتعمق بشكل اضافي لتؤثر على سلطنة عُمان.

وأضاف الموقع أن هذه الموجة ستنتج عن تأثر منطقة الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام اعتباراً من الأحد بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل، ستدفع مع ساعات المساء برياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة، تنطلق من شرق الأردن وسوريا والعراق، تثير الغبار هناك وتعمل على تشكل العواصف الرملية، لتنتقل سريعاً نحو الكويت والسعودية، لتشمل الأجزاء الشرقية والوسطى منها، على أن تمتد لاصقاً لقطر والبحرين ودولة الإمارات وربما سلطنة عُمان.