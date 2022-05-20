ألمانيا ستدفع 10 ملايين يورو لتعويض انسحاب روسيا من مجلس أوروبا

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وأضافت الوزيرة اليوم قبل مغادرتها لحضور الاجتماع 132 للجنة الوزارية لمجلس أوروبا في تورينو الإيطالية: "في المؤتمر الوزاري لمجلس أوروبا، سنناقش ما يعنيه انسحاب روسيا استراتيجيا لعمل مجلس أوروبا".

وشددت الوزيرة على "ضرورة تعويض رسوم العضوية المفقودة الآن، لا ينبغي أن تضر بعمل مجلس أوروبا. مجلس أوروبا مطلوب حاليا أكثر من أي وقت مضى".

تستضيف تورينو اليوم الجمعة اجتماعا للجنة الوزارية لمجلس أوروبا. ومن بين الموضوعات الرئيسية للمناقشة، آفاق دور مجلس أوروبا في ضوء انسحاب روسيا الأخير من المنظمة.