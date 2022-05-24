وزير الدفاع العراقي يبحث مع سفير سوريا تطوير التعاون الأمني

العالم - سوريا

وقال الدندح في تصريح لـسانا في بغداد: إن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية في المجالين العسكري والأمني وتبادل المعلومات بين البلدين الشقيقين وآفاق تطويرها إلى مستويات أفضل.

وأوضح الدندح أن الجانبين نوها بالنتائج الميدانية المهمة التي حققها الجيشان العربي السوري والعراقي في الحرب على الإرهاب وإلحاق الهزائم الكبيرة بالعصابات الإرهابية.

وأشار إلى أن الجانبين أكدا على تحصين الحدود المشتركة وضبطهما ومنع تسلل الإرهابيين من وإلى سوريا والعراق والاستمرار في التعاون المشترك وتبادل المعلومات للقضاء على ما بقي من فلول التنظيمات الإرهابية.