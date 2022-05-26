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اعتقال 11 متهما في اطار التحقيق بانهيار مبنى في آبادان

اعتقال 11 متهما في اطار التحقيق بانهيار مبنى في آبادان
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

ترأس وزير الداخلية احمد وحيدي اليوم جلسة لقيادة العمليات في الوزارة لمناقشة حادث انهيار مبنى متروبل في مدينة آبادان جنوب البلاد.

العالم - ایران

وشارك في الاجتماع رئيس واعضاء لجنة الاعمار في مجلس الشورى الاسلامي وممثل الولي الفقيه في محافظة خوزستان اضافة الى المحافظ والمسؤولين المحليين.

واكد وزير الداخلية في الاجتماع ان الوزارة وفور وقوع الحادث شكلت احدى عشرة مجموعة من اهل الخبرة والتخصص لتفقد محل الحادث ووضع الخطط السريعة لرفع الانقاض وانقاذ المصابين ، مشيرا الى ان عمليات الانقاذ تواجه صعوبات حقيقية لوجود جزء من المبنى يمكن ان ينهار اثناء رفع الانقاض.

واعرب الوزير عن تقديره لاهالي المدينة وشكره لكل الجهات التي تساهم في عمليات الانقاذ ومن بينها الهلال الاحمر والاطفاء ومفارز الحرس والتعبئة والشرطة وشركة نفط ابادان.

من جانبه اعلن محافظ خوزستان في هذه الجلسة عن اعتقال احد عشر شخصا من بينهم ثلاثة رؤساء بلدية ومشرف وكل من له علاقة في موضوع انشاء هذا المبنى.

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