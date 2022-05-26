الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢
٠٣:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

قرعاوي يدعو للرد على "مسيرة الأعلام" بحشود فلسطينية بالقدس

قرعاوي يدعو للرد على
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

دعا النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني فتحي القرعاوي، اليوم الخميس، إلى الرد على مسيرة الأعلام الاستيطانية بالقدس، من خلال تنظيم مسيرة فلسطينية ضخمة تكون أكثر حشدا وتنظيما.

العالم- فلسطين

وأكد القرعاوي أن ما يجرى من تجهيز لاقتحام المسجد الأقصى وتنظيم لمسيرة الأعلام الاستيطانية، يثير موجة من الاستفزاز لدى الشارع العربي عموما والشارع الفلسطيني خصوصا.

وشدد على ضرورة عدم المساس بالمسجد الأقصى، بأي حال من الأحوال، إضافة إلى أهمية أن يكون بمنأى عن الخلافات السياسية كافة.

وأوضح القرعاوي أن الاحتلال يُصر على جّر نفسه لدائرة الاتهام وردة الفعل، التي لن تقتصر على القدس، وإنما قد تتعدى حدود فلسطين وما أبعد من ذلك.

وجندت حكومة الاحتلال ثلاث سرايا من احتياط “حرس الحدود” نهاية الأسبوع؛ في إطار الاستعدادات للمسيرة القادمة، بعد سماحها للمستوطنين بمرورها من باب العامود والبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

واستبقت سلطات الاحتلال موعد إقامة المسيرة الأحد 29 مايو الجاري، بالتضييق على المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى.

وتأتي هذه التضييقات على المرابطين، في إطار تواصل الدعوات الفلسطينية حول ضرورة الرباط والحشد الكبير في ساحات المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المقررة الأحد القادم.

ودعا نشطاء إلى المشاركة الواسعة في فجر “لن ترفع أعلامكم” بالمسجد الأقصى، الأحد القادم، لإحباط مخططات المستوطنين في تنظيم مسيرة “الأعلام”، إلى جانب أداء صلاة الضحى في باحات المسجد، لإفشال المسيرة الاستيطانية.

روابط ذات صلة

سلمي: اجتماع طارئ للفصائل الفلسطينية في غزة للتصدي لـ"مسيرة الأعلام"

خفايا الايام الاخيرة قبل مسيرة الاعلام 

شاهد.. هل ازمة "مسيرة الاعلام" ستؤدي الى انهيار حكومة بينيت؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سفير اميركا لدى الاحتلال :مسيرة الأعلام قد تؤدي إلى تفجير الاوضاع في القدس

عقيلة صالح يدعو لاجتماع في سرت بليبيا

رسائل تحذير لاردوغان تطلقها طائرات روسية واميركية بالحسكة

ماكرون يدعو إردوغان إلى 'احترام الخيار السيادي' لفنلندا والسويد بطلب انضمامهما إلى الناتو

الصحة العالمية: جدري القردة لن يتحول لوباء

قرعاوي يدعو للرد على "مسيرة الأعلام" بحشود فلسطينية بالقدس