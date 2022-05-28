توتر يتصاعد.. نفير عام بالقدس ودعوات للتصدي لمسيرة صهيونية

خاص بالعالم

وضمن دعوات الاستعداد للدفاع عن المقدسات، دعت حركة حمـاس لان يكون الأحد يوما للهبة الجماهيرية الواسعة للفلسطينيين دفاعا عن القدس والأقصى. كما دعت القوى الوطنية بالضفة الغربية للنفير العام وتصعيد المواجهة على نقاط التماس، ورفع الأعلام الفلسطينية في كافة الميادين والتجمهر في باب العامود بالقدس المحتلة الأحد رداً على مسيرة المستوطنين.

بدورها، حذرت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس من عواقب أي اعتداءات أو اقتحام للمسجد الأقصى أو إقامة أي شعائر تلمودية في باحاته.

من جهتها، حذرت اللجنة الشعبية في مدينة اللد المحتلة من نتائج المسيرة الاستفزازية التي ينوي المستوطنون تنفيذها في المدينة. وأكدت اللجنة أن أهالي اللد سيقفون بالمرصاد في وجه كل من يهدد الوجود الفلسطيني، أو يسعى إلى الاعتداء على المواطنين ومقدساتهم وممتلكاتهم.

وضمن ممارساتها الاجرامية حاولت مجموعة من المستوطنين استفزاز المقدسيين في طريق الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، أثناء تجولهم في شوارع المنطقة.

وفي سياق متصل، تجمهر عشرات المستوطنين خارج باب الأسباط أحد بوابات المسجد الأقصى، وقاموا بالرقص والغناء قرب الباب.

من جانبها، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب القصوى، عشية المسيرة المزمعة في مدينة القدس، خشية تهديدات المقاومة وتفجر الأوضاع.

وجندت حكومة الاحتلال، عدة سرايا من احتياط حرس الحدود في إطار الاستعدادات للمسيرة، بعد سماحها للمستوطنين بمرورهم من باب العامود والبلدة القديمة.

ويخطط المستوطنون لتنظيم مسيرتهم التي سيتخللها اقتحام المسجد الأقصى المبارك الأحد، بمشاركة حاخامات وأعضاء كنيست ورؤساء مجالس وشخصيات عديدة.

ويعني مرور المسيرة من الحي الإسلامي وباب العامود تصعيدًا غير مسبوق، سيجر المنطقة إلى توتر كبير خاصة بموازاة تحذيرات المقاومة الفلسطينية.

