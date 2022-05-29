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شاهد: مواقع التواصل الاجتماعي تواجه مسيرة الأعلام بغضب

الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

استعدادا لمسيرة الأعلام للمستوطنين والتي ستنظم اليوم الاحد، نشر الاحتلال  ثلاثة الاف شرطي بمحيط باب العامود، وداخل البلدة القديمة من القدس لحماية المستوطنين

العالم - الاحتلال

وأعلن عن رفع حالة التأهب لمختلف اجهزته الامنية بالمدينة المقدسة، وداخل الاراضي المحتلة لعام ثمانية واربعين تحسباً من وقوع مواجهات وعمليات فلسطينية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً مع هذا الموضوع حيث كتب محمد النامي:"ليكن قرار شعبنا أن مسيرة الأعلام لن تمر والأقصى لن يتم اقتحامه. شعبنا عظيم وأهل القدس خيرة هذه الأمة وبشارة رسول الله.. وعلى كل فلسطيني في كل مكان أن يقوم بدوره لصد هذا الهجوم على مقدساتنا".

اما ابو عبيدة فقد غرد قائلا:"إن لم تصل رسائلنا عبر الوسطاء بكفه عن اقتحام المسجد الأقصى وتنظيم مسيرة الأعلام ستكون رسائلنا عبر الصواريخ والنار".

وغرد محمد غروي:"ما بعد يوم الأحد ليس كما قبله.. على الصهاينة أن يحسبوها جيداً.. فليسمعوا وليدققوا في كل كلمة قالها سماحة السيد نصرالله في خطابه الأخير".

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