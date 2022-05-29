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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: العدو سيدفع ثمن تجاوزاته

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: العدو سيدفع ثمن تجاوزاته
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، إن اقتحام المستوطنين وتدنيسهم للمسجد الأقصى "تجاوز خطير سيدفع العدو ثمنه مهما كانت التضحيات".

العالم ـ فلسطين

ودعت "الشعبية"، في بيان صحفي، تعقيبًا على اقتحامات المسجد الأقصى، إلى "تصعيد المواجهة الشاملة مع الاحتلال ردًّا على الاقتحامات الاستفزازية التي ينفذها المستوطنون بدعمٍ من شرطة الاحتلال".

وأشارت إلى "ضرورة مواجهة هذه الاقتحامات بتفجير الغضب الفلسطيني والعربي في وجه الاحتلال".

وشددت على أن "اقتحام الأماكن المقدسة، وإجراءات تقسيمها، يأتيان في سياق الإصرار على قهر الفلسطينيين والتنكيل بهم".

وكان مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، الذي تسيطر قوات الاحتلال على مفاتيحه منذ عام 1967، وسط مواجهات بين المرابطين والشرطة الإسرائيلية، التي دفعت أكثر من ثلاثة آلاف من عناصرها إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة، والمسجد الأقصى.

يشار إلى أنَّ جماعات يهودية أعلنت أنها ستنظم "مسيرة الأعلام" بالقدس، اليوم، لإحياء ما يسمى يوم "توحيد القدس"، وهو ذكرى ضمّ الاحتلال الإسرائيلي الجزءَ الشرقي من المدينة، بعد احتلاله في حرب حزيران/ يونيو 1967.

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