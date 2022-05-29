إصابات بمواجهات مع الاحتلال ومستوطن يدهس فلسطينياً في الضفة الغربية

العالم ـ فلسطين

وأفادت مصادر عائلية ومحلية، بأن مستوطنًا دهس، الأحد، المسن الفلسطيني سمير توفيق أبو بكر (65 عامًا) أثناء عمله في أرضه ببلدة يعبد، جنوب غرب جنين، واعتدى آخرون عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته بكسور ورضوض في جميع أنحاء جسمه تسببت في إصابته بنزيف في منطقة الصدر، وتمكن الأهالي من إنقاذه من أولئك المستوطنين ونُقل بعد ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في سياق منفصل، أكد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، في تصريحات صحافية، أن عدة فلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق عقب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بزاريا شمال غرب نابلس، شمالي الضفة.

إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال بعد ظهر اليوم الأحد، قرب حاجز "بيت إيل" المقام على المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

من جهة ثانية، أُصيب عدة فلسطينيين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع شرق بيت لحم، جنوبي الضفة، فيما أُصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح بينهم طفل، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحدهم أصيب بنزيف حاد في الفخذ والآخر برصاص متفجر، وعشرات الطلبة بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شهدها مخيم العروب شمال الخليل، جنوبي الضفة، عقب مسيرة لطلبة المدار رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية.

مواجهات مع الاحتلال عند مدخل مدينة الخليل

واندلعت مواجهات عند جسر حلحول، وهو المدخل الشمالي لمدينة الخليل، ومنطقة باب الزاوية وسط المدينة، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بجروح في قدمه ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واحتجزت قوات الاحتلال، الأحد، الطلبة والهيئتين التدريسيتين في مدرستي أم الشقحان ومنيزل لساعات، وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي، وأغلقت الطرق المؤدية إلى قرى وخرب مسافر يطا جنوب مدينة الخليل.

وأُصيب فتى وشابان بجروح برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جهة أخرى، أُصيب عشرات الفلسطينيين، الأحد، بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في محيط مصانع "جيشوري" الكيماوية الإسرائيلية المقامة على أراض غرب مدينة طولكرم شمالي الضفة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، في محيط جامعة القدس "أبو ديس"، جنوب شرق مدينة القدس، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأُصيب عدة عمال فلسطينيين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع اليوم الأحد، خلال ملاحقتهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب جدار الفصل العنصري غرب جنين شمالي الضفة.

إلى ذلك، أغلق مستوطنون، اليوم، شارع القدس- الخليل الرئيسي قرب المفرق المؤدي إلى مستوطنة "إفرات" المقامة على أراضي جنوب بيت لحم، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية ورددوا هتافات عنصرية ضد الفلسطينيين.

كما أغلق مستوطنون، الأحد، طريق جنين نابلس بالقرب من مستوطنة "شافي شمرون" المقامة على أراضي نابلس، ونفذوا أعمال عربدة، وفق ما أكده مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، في تصريح صحافي.

في شأن آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شاباً فلسطينيًا من حي بطن الهوى بمدينة رام الله وسط الضفة، كما اعتقلت شابين من مدينة طولكرم، واعتقلت أمين سر حركة "فتح" في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس فايز حماد من المسجد الأقصى.