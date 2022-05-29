أوروبا تتراجع خطوة للوراء في الحرب الاقتصادية ضد روسيا

العالم - الأزمة الاوكرانية

وكالة بلومبيرغ نقلت عن مصادر مطلعة أن المفوضية الأوروبية قدمت اقتراحاً لدول الاتحاد ينص على تأجيل الحظر على إمدادات النفط الروسية عبر خط الأنابيب الرئيسي دروجبا والاكتفاء حالياً بحظر الإمدادات المنقولة بحراً.

وبحسب المصادر فإن المناقشات تجري بسرية وتنص على إلغاء واردات الخام الروسي المنقول بحرا خلال ستة أشهر والمنتجات المكررة خلال ثمانية أشهر وسط إشارة لاستعداد الغرب لتقديم تنازلات لموسكو.

ويمنح الاقتراح محل النقاشات السرية بين الدول الأوروبية هنغاريا الوقت للبحث عن حل تقني يلبي احتياجاتها من الطاقة، إضافة إلى حل مشاكل البلدان غير الساحلية الأخرى مثل سلوفاكيا والتشيك.

وفي إطار التنازلات المقدمة لروسيا فقد كشفت وكالة بلومبيرغ أيضاً عن أن دولاً أوروبية جديدة ستحذو حذو هنغاريا بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

الوكالة أشارت كذلك إلى تزايد إحباط الدبلوماسيين والمسؤولين الأوروبيين من احتمال نفاد فرص الاتحاد لتوجيه ضربة اقتصادية موجعة لروسيا.

وعلى الجانب الروسي فقد أكد سفير موسكو لدى لندن أندريه كيلين أن ممارسات بريطانيا تؤدي لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا، وشدد على رفض إمكانية استخدام بلاده لأسلحة نووية في أوكرانيا وقال إن استخدام هذا النوع من الاسلحة يقتصر على حالة تعرض البلاد لخطر وجودي.

عسكريا قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحداتها وخاصة الجوية وجهت ضربات قوية للأوكرانيين في خاركيف وخيرسون.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف:"تم تحرير بلدة كراسني ليمان بالكامل من القوميين الاوكرانيين واسقطنا طائرتين مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سو خمسة وعشرين".

أما أوكرانيا فخرج رئيسها فولوديمير زيلينسكي لأول مرة منذ بدء الحرب من العاصمة كييف، حيث تفقد قواته في خاركيف وقلد جنوده أوسمة حربية.

وكان زيلينسكي أقر عبر مقطع فيديو مصور بصعوبة الأوضاع في إقليم دونباس شرقي البلاد ووصفها بالمعقدة جدا.