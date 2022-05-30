ذكرى التحرير وتجديد خيار المقاومة.. الجزء الثاني

العالم - نوافذ

وقال ضيف الحلقة المختص بالشؤون الإسرائيلية علي حيدر انه عندما اطلق الامين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله شعار "أوهن من بيت العنكبوت" كانت اشارة الى ضعف العدو.

وأضاف ان هذا الشعار اقترن بتحرير غير مسبوق في أبعاده الاستراتيجية والتاريخية واصبح اليوم قادة العدو يتحدثون بهذا الشعار.

علي حيدر اضاف ان قادة الاحتلال يقولون اليوم بالحرف الواحد انه لا يوجد هناك أمن قومي في كيانهم ما لم يتواجد تضامن اجتماعي.

من جهته قال الباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس انه كلما يمر الوقت يكشف اللبنانيون زوايا عن حدث النصر الذي حققه على "إسرائيل".

وأضاف ان الشعب اللبناني شاهد المرحلة الاولى من النصر على "إسرائيل" وجدانيا وليس من جوانب عقلانية وفكرية. وأشار الى ان قطار الانتصارات على الكيان الصهيوني انطلق منذ 25 أيار عام 2000.

الدكتور بلال اللقيس أكد ان الشعب اللبناني وجمهور المقاومة أسسوا لمسار ذهني ونفسي منذ العام 2000 وقالوا كلمتهم بانهم قادرون على التحديات. مشيرا الى ان المقاومين اللبنانيين هم الذين كشفوا للشعب اللبناني عن جواهره.

بدوره قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط ان اللبنانيين أمام مشهد انتصار أيار 2000 يقفون أمام عدة معاني في كل الأطر الاستراتيجية والعسكرية والسياسية.

وأضاف انه عندما قامت "إسرائيل" في عام 1948 باغتصاب ارض فلسطين بنت دائما كيانها على أساس عقيدة قتالية وانها كانت على عقيدة بانها قوة سياسية لا يستطع أحد ثنيها.

العميد أمين حطيط قال انه عندما خرجت منظمة التحرير الفلسطينية بمقاتليها عام 1982، خرجت "إسرائيل" على العالم لتقول انه الآن اكتمل نصرنا وانه لا خطر يهددها. مؤكدا ان هذا الأمر جعل "إسرائيل" تطمئن الى مسارات تلزم بها جيرانها. مشيرا الى ان اليقين الاسرائيلي بالنصر كسر في لبنان بعد إنشاء المقاومة التي عملت بشجاعة وقوة واقتدار.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. بلال اللقيس – باحث سياسي

علي حيدر – مختص بالشؤون الإسرائيلية

العميد أمين حطيط – خبير عسكري واستراتيجي