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سفير جنوب افريقيا: مستعدون للتعاون التجاري مع الشركات الايرانية

سفير جنوب افريقيا: مستعدون للتعاون التجاري مع الشركات الايرانية
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال سفير جنوب إفريقيا لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية انه بالنظر إلى طاقات إيران وجنوب إفريقيا ، فاننا لدينا القدرة على التجارة مع الشركات الإيرانية.

العالم - ايران

وأضاف فيكا مازوي كومالو لدى تفقده اليوم الاثنين شركة دشتستان للصناعات الأسمنتية انه على الرغم من أن إيران تواجه تحديات وتواجه قيودًا ، إلا أننا نأمل في خلق الفرص اللازمة لرجال الأعمال في كلا البلدين لتوفير العلاقات التجارية .

وذكر اننا التقينا اليوم مع المسؤولين في محافظة بوشهر بهدف الوقوف على قدرات المحافظة بوشهر والطاقات اللازمة للتعاون في مجال التجارة وتبادل المعرفة الفنية الهندسية والمتخصصين.

وقال كومالو ان جنوب إفريقيا هي الدولة الأكثر تصنيعًا في إفريقيا ، مضيفًا أن 15 شركة أسمنت في جنوب إفريقيا تنتج 10 ملايين طن سنويًا ، معظمها بالشراكة مع الصين وفرنسا ، بينما يبلغ استهلاكنا السنوي 30 مليون طن.

وتابع سفير جنوب إفريقيا لدى الجمهورية الإسلامية الايرانية انه على الرغم من أننا نتقدم بفارق كبير عن البلدان الأفريقية الأخرى من حيث البنية التحتية ، إلا أننا لا نستطيع الادعاء باننا دولة نامية ، لكننا ما زلنا نسعى لنكون دولة نامية ومن أجل تطوير البنية التحتية والمزيد من التنمية الصناعية فاننا بحاجه ماسة لصناعة الاسمنت .

وأضاف كومالو: "نحن نعمل مع دول أخرى في مجال التنمية ، لكن التعاون مع إيران مهم بالنسبة لنا".

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سفير جنوب افريقيا: مستعدون للتعاون التجاري مع الشركات الايرانية

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