نبيه بري يتلقى برقية تهنئة من رئيس الوزراء العراقي

العالم - لبنان

وجاء في البرقية: نقدم لكم أكمل التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيسًا لمجلس النواب اللبناني ونيلكم ثقة اعضائه، متمنين لكم وافر النجاح وأتم التوفيق في مهامكم وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية، وللبنان الشقيق والاستقرار وتحقيق طموحات شعبه العزيز في الرفاه والازدهار.

وعقد اليوم مجلس النواب اللبناني الجديد جلسة لانتخاب رئيس له ونائبه، حيث انتهت عملية فرز الأصوات بفوز نبيه بري برئاسة مجلس النواب بـ65 صوتًا مقابل 40 ورقة ملغاة و23 ورقة بيضاء، كما فاز النائب الياس بو صعب بمنصب نائب رئيس مجلس النواب بـ 65 صوتًا.