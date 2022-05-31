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نبيه بري يتلقى برقية تهنئة من رئيس الوزراء العراقي

نبيه بري يتلقى برقية تهنئة من رئيس الوزراء العراقي
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

تلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري برقية تهنئة من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، هنأه فيها بانتخابه رئيسًا للمجلس لولاية جديدة.

العالم - لبنان

وجاء في البرقية: نقدم لكم أكمل التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيسًا لمجلس النواب اللبناني ونيلكم ثقة اعضائه، متمنين لكم وافر النجاح وأتم التوفيق في مهامكم وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية، وللبنان الشقيق والاستقرار وتحقيق طموحات شعبه العزيز في الرفاه والازدهار.

وعقد اليوم مجلس النواب اللبناني الجديد جلسة لانتخاب رئيس له ونائبه، حيث انتهت عملية فرز الأصوات بفوز نبيه بري برئاسة مجلس النواب بـ65 صوتًا مقابل 40 ورقة ملغاة و23 ورقة بيضاء، كما فاز النائب الياس بو صعب بمنصب نائب رئيس مجلس النواب بـ 65 صوتًا.

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